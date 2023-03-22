Корреспондент показал, как артиллерия поддерживает пехоту на Авдеевском направлении

Съемочная группа слышала грохот передовой, а также увидела работу артиллерии и запутанные лабиринты «подземного города».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Потери противника на Донецком направлении составили более трехсот боевиков и десяти единиц техники. Наши военнослужащие берут под огневой контроль все больше дорог, которые ведут в населенный пункт Авдеевка. За боевой работой на Авдеевском направлении наблюдал Владислав Кустов.

Иллюстрация того, как идет сейчас боевая работа на Авдеевском направлении. Пехота двигается вперед, артиллерия поддерживает ее огнем.

Авдеевка закрыта с севера и с юга. Сейчас активный штурм идет со стороны Водяного в направлении населенного пункта Северное. Именно туда на глазах съемочной группы работает артиллерия 1-й Славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса. На юге в районе Красногоровки, которая уже наша, противник пытается контратаковать. Под огневой контроль российских артиллеристов переходит все больше дорог, ведущих в Авдеевку.

На передовой сначала идет разведка. Через тепловизор видно противника, расположившегося на позиции. Туда устремляется противотанковая управляемая ракета.

Небольшой перерыв съемочная группа пережидает в блиндаже. Здесь бойцы укрываются от снарядов противника и живут. Долго ждать не приходится. Командир зовет в настоящий «подземный город».

«Хорошо, что есть шлем. Без шлема было бы трудно здесь передвигаться. Вот такие ходы соединяют блиндаж и капонир, где стоит орудие. "Птички" летают часто. Нужно быть в укрытии», - прокомментировал корреспондент.

На Донецком направлении за прошедшие сутки уничтожено более 300 украинских боевиков. Еще 50 на Купянском, 90 на Краснолиманском, до 40 боевиков на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Это потери киевского режима только за сутки.

Уличные бои идут в Марьинке на Донецком направлении. Танкам Южного военного округа приходится буквально прогрызать путь пехоте. Во что украинские боевики превратили жилые дома? Каждый - крепость. Окна квартир - огневые точки.

На Донецком направлении становится все жарче и жарче.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.