Экс-глава ЦИК Чуров хотел написать книгу о влиянии США на выборы в других странах
Экс-председатель Центризбиркома России Владимир Чуров был справедливым и неординарным человеком, а также талантливым государственным деятелем. Такое мнение о нем высказал бывший заместитель главы ЦИК РФ и депутат Госдумы Леонид Ивлев.
«Он всегда любил новинки. Именно при нем стали разрабатывать и проводить эксперименты по дистанционному электронному голосованию», - цитирует «360» слова Леонида Ивлева.
По словам депутата, Владимир Чуров писал книги на исторические темы. Очередную он планировал посвятить тому, как Соединенные Штаты вмешиваются в выборы в других государствах.
Напомним, бывший председатель Центризбиркома скончался сегодня в Москве в возрасте 70 лет. Неделю назад он перенес обширный инфаркт.
Российский президент Владимир Путин уже отправил телеграмму родным Владимира Чурова. В ней глава государства отметил профессионализм экс-главы ЦИК, его честность и преданность своему делу.
По словам российского лидера, Владимир Чуров твердо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию, а также честно служил Отечеству.