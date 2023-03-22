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Экс-глава ЦИК Чуров хотел написать книгу о влиянии США на выборы в других странах

Сергей Лебедев
18:38 22.03.2023
Депутат Госдумы Леонид Ивлев отметил, что бывший председатель Центризбиркома был неординарным человеком.
Экс-глава ЦИК Чуров хотел написать книгу о влиянии США на выборы в других странах
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, GlobalLookPress
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Экс-председатель Центризбиркома России Владимир Чуров был справедливым и неординарным человеком, а также талантливым государственным деятелем. Такое мнение о нем высказал бывший заместитель главы ЦИК РФ и депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Он всегда любил новинки. Именно при нем стали разрабатывать и проводить эксперименты по дистанционному электронному голосованию», - цитирует «360» слова Леонида Ивлева.

По словам депутата, Владимир Чуров писал книги на исторические темы. Очередную он планировал посвятить тому, как Соединенные Штаты вмешиваются в выборы в других государствах.

Напомним, бывший председатель Центризбиркома скончался сегодня в Москве в возрасте 70 лет. Неделю назад он перенес обширный инфаркт.

Российский президент Владимир Путин уже отправил телеграмму родным Владимира Чурова. В ней глава государства отметил профессионализм экс-главы ЦИК, его честность и преданность своему делу.

По словам российского лидера, Владимир Чуров твердо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию, а также честно служил Отечеству.

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