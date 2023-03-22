Путин отметил честность и принципиальность бывшего главы ЦИК Чурова

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Владимир Чуров твердо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию, а также честно служил Отечеству. Об этом говорится в телеграмме, направленной российским президентом Владимиром Путины родным экс-главы Центризбиркома.

Глава государства отметил, что Владимир Чуров был профессионалом высочайшего класса. Он трудился с полной самоотдачей, а также был принципиальным, честным и преданным делу человеком.

«Светлая память о Владимире Евгеньевиче Чурове навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег», - добавил президент.

Напомним, о смерти бывшего главы ЦИК России стало известно сегодня. Владимир Чуров скончался в Москве в возрасте 70 лет. Неделю назад он перенес обширный инфаркт.

Владимир Чуров возглавлял Центризбирком с 2007 по 2016 год. Его преемником стала Элла Памфилова.