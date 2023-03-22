В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин отметил честность и принципиальность бывшего главы ЦИК Чурова

Сергей Лебедев
18:10 22.03.2023
Президент направил телеграмму родным бывшего председателя Центризбиркома.
Путин отметил честность и принципиальность бывшего главы ЦИК Чурова
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
Читайте нас на:

Владимир Чуров твердо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию, а также честно служил Отечеству. Об этом говорится в телеграмме, направленной российским президентом Владимиром Путины родным экс-главы Центризбиркома.

Глава государства отметил, что Владимир Чуров был профессионалом высочайшего класса. Он трудился с полной самоотдачей, а также был принципиальным, честным и преданным делу человеком.

«Светлая память о Владимире Евгеньевиче Чурове навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег», - добавил президент.

Напомним, о смерти бывшего главы ЦИК России стало известно сегодня. Владимир Чуров скончался в Москве в возрасте 70 лет. Неделю назад он перенес обширный инфаркт.

Владимир Чуров возглавлял Центризбирком с 2007 по 2016 год. Его преемником стала Элла Памфилова.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:05 Армия
Видео
Летчики Су-27 рассказали, как остановили нарушение MQ-9 границ района СВО в Черном море
17:40 В стране и мире
Рябков: вероятность ядерного конфликта выше, чем в последние десятилетия
16:45 В стране и мире
Принц Уильям с супругой прибыл в Польшу с необъявленным визитом
16:36 В стране и мире
Львова-Белова заявила, что не знает, в чем конкретно ее обвиняет МУС
16:07 В стране и мире
Херш: Шольц с осени помогает США скрывать данные о теракте на «Северных потоках»
Популярное
Видео
Опубликованы кадры, предположительно, уничтожения украинских беспилотников над Севастополем
Видео
Шойгу заявил, что в этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы
Видео
Лукашенко предупредил о страшном ответе на применение снарядов с обедненным ураном на Украине
Профессор Карнеев упал в обморок в эфире телепередачи Соловьева
The Economist: русские занимаются «черной магией» с украинскими беспилотниками
Видео
Путин призвал отказаться от принципа «хватать и не пущать» в работе с бизнесом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.