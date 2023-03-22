Путин отметил честность и принципиальность бывшего главы ЦИК Чурова
Владимир Чуров твердо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию, а также честно служил Отечеству. Об этом говорится в телеграмме, направленной российским президентом Владимиром Путины родным экс-главы Центризбиркома.
Глава государства отметил, что Владимир Чуров был профессионалом высочайшего класса. Он трудился с полной самоотдачей, а также был принципиальным, честным и преданным делу человеком.
«Светлая память о Владимире Евгеньевиче Чурове навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег», - добавил президент.
Напомним, о смерти бывшего главы ЦИК России стало известно сегодня. Владимир Чуров скончался в Москве в возрасте 70 лет. Неделю назад он перенес обширный инфаркт.
Владимир Чуров возглавлял Центризбирком с 2007 по 2016 год. Его преемником стала Элла Памфилова.