Костя Цзю заявил, что в срыве боя Усика и Фьюри нет политического контекста
За срывом боя между украинским и британским боксерами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри не кроется политический контекст, все дело в финансовой составляющей. Об этом в беседе со «Звездой» заявил российский боксер Костя Цзю.
«Все идет от двух вещей: кто будет транслировать бой и где будет проводиться турнир. Это все имеет значение. Готовы ли они будут продать это в Америке. Все зависит от финансов - сколько этот бой может сгенерировать. От этого зависят уже договоры о процентном соотношении», - сказал он.
По мнению Цзю, сторонам просто сложно договориться о том, каким образом будут распределяться доходы от боя.
«Сложно договориться. Чисто денежный вопрос... Я не вижу сейчас политического контекста. Это просто финансовая составляющая», - сказал боксер.
Ранее в СМИ появились сообщения, что переговоры между Усиком и Фьюри провалились. Напомним, изначально бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе должен был состояться 29 апреля в Лондоне.