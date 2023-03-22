Костя Цзю заявил, что в срыве боя Усика и Фьюри нет политического контекста

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За срывом боя между украинским и британским боксерами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри не кроется политический контекст, все дело в финансовой составляющей. Об этом в беседе со «Звездой» заявил российский боксер Костя Цзю.

«Все идет от двух вещей: кто будет транслировать бой и где будет проводиться турнир. Это все имеет значение. Готовы ли они будут продать это в Америке. Все зависит от финансов - сколько этот бой может сгенерировать. От этого зависят уже договоры о процентном соотношении», - сказал он.

По мнению Цзю, сторонам просто сложно договориться о том, каким образом будут распределяться доходы от боя.

«Сложно договориться. Чисто денежный вопрос... Я не вижу сейчас политического контекста. Это просто финансовая составляющая», - сказал боксер.

Ранее в СМИ появились сообщения, что переговоры между Усиком и Фьюри провалились. Напомним, изначально бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе должен был состояться 29 апреля в Лондоне.