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Летчики Су-27 рассказали, как остановили нарушение MQ-9 границ района СВО в Черном море

18:05 22.03.2023
Министр обороны России Сергей Шойгу наградил летчиков, которые предотвратили нарушение американским беспилотником MQ-9 Reaper границ района СВО.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Летчики истребителей Су-27 рассказали, как предотвратили нарушение беспилотником США MQ-9 Reaper границ района специальной военной операции в Черном море.

«Находились на боевом дежурстве по ПВО 14 марта. Поступила команда "воздух". Выполнили взлет двумя экипажами, определили, что это БПЛА MQ-9 Reaper. Передали все данные на КПП, и далее выполняли маневры, которыми пытались его заставить прекратить выполнение своего задания. Оружие не применяли, в контакт не вступали с данным беспилотником», - рассказал майор Сергей Попов.

Министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам, пилотировавшим Су-27.

«Получили команду на вылет, и составом двух экипажей выполнили полет на перехват БПЛА, который двигался с целью нарушения государственной границы. После вылета сблизились с БПЛА, произвели опознавание и выполняли маневры по принуждению отказа от выполнения своих задач», - отметил майор Василий Вавилов.

Напомним, еще утром 14 марта сообщалось, что российский истребитель встретился с беспилотником США над Черным морем. БПЛА MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами двигался в строну границы РФ. В результате неудачного маневра дрон потерял управление и рухнул в Черное море.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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