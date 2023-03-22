Армия Летчики Су-27 рассказали, как остановили нарушение MQ-9 границ района СВО в Черном море Министр обороны России Сергей Шойгу наградил летчиков, которые предотвратили нарушение американским беспилотником MQ-9 Reaper границ района СВО. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Летчики истребителей Су-27 рассказали, как предотвратили нарушение беспилотником США MQ-9 Reaper границ района специальной военной операции в Черном море. «Находились на боевом дежурстве по ПВО 14 марта. Поступила команда "воздух". Выполнили взлет двумя экипажами, определили, что это БПЛА MQ-9 Reaper. Передали все данные на КПП, и далее выполняли маневры, которыми пытались его заставить прекратить выполнение своего задания. Оружие не применяли, в контакт не вступали с данным беспилотником», - рассказал майор Сергей Попов. Министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества летчикам, пилотировавшим Су-27. «Получили команду на вылет, и составом двух экипажей выполнили полет на перехват БПЛА, который двигался с целью нарушения государственной границы. После вылета сблизились с БПЛА, произвели опознавание и выполняли маневры по принуждению отказа от выполнения своих задач», - отметил майор Василий Вавилов. Напомним, еще утром 14 марта сообщалось, что российский истребитель встретился с беспилотником США над Черным морем. БПЛА MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами двигался в строну границы РФ. В результате неудачного маневра дрон потерял управление и рухнул в Черное море. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика