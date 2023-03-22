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Шойгу наградил летчиков, предотвративших нарушение американским беспилотником MQ-9 в Черном море

17:34 22.03.2023
Американский беспилотник Reaper в результате резкого маневра перешел в неуправляемый полет и рухнул в воду.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу вручил награды военнослужащим, отличившимся в ходе спецпоперации. Об этом сообщает Минобороны России. 

В ходе церемонии были вручены медали «Золотая Звезда» и ордена Мужества. Также ордена Мужества получили летчики, пилотировавшие самолеты Су-27, которые предотвратили нарушение границ района временного режима использования воздушного пространства американским беспилотником MQ-9. Этот режим был установлен в целях проведения специальной военной операции. 

Напомним, 14 марта 2023 года над водами Черного моря в районе Крыма средства контроля воздушного пространства ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника в направлении российской границы. 

Чтобы идентифицировать нарушителя, в воздух подняли истребители из состава дежурных сил по ПВО. 

«В результате резкого маневрирования беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства. 

При этом в МО РФ подчеркнули, что российские истребители не применяли бортового вооружения и не вступали в контакт с американским беспилотником. В итоге оба Су-27 благополучно вернулись на аэродром. 

Ранее в МИД РФ заявили, что США не стоит испытывать терпение России и продолжать полеты беспилотников в Черном море.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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