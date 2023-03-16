Песков: разъяснения на заявления Госдепа по ДСНВ будет давать МИД РФ

Ранее в Госдепе заявили, что США считают, что приостановка Москвой участия в ДСНВ юридически некорректна.

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Разъяснения по заявлению Госдепартамента США о том, что Вашингтон считает юридически недействительным решение Москвы приостановить участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), должен дать МИД РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я думаю, что разъяснения на заявления Госдепа, наверное, будет давать наше Министерство иностранных дел. Это же все-таки их прерогатива», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

ДСНВ (СНВ-III) остается последним документом, ограничивающим ядерные арсеналы Москвы и Вашингтона. Об односторонней приостановке участия России в соглашении президент РФ Владимир Путин объявил в феврале в послании Федеральному собранию. При этом глава Российского государства подчеркнул, что Москва не выходит из договора, а приостанавливает его действие.

Договор подписали 8 апреля 2010 года в Праге тогдашний российский президент Дмитрий Медведев и его американский коллега Барак Обама. Соглашение вступило в силу 5 февраля 2011 года. В 2021 году договор продлили на пять лет, он должен был действовать до 5 февраля 2026 года. Документ предусматривает ограничение для России и США числа ядерных боеголовок, межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков.