Блогер Блиновская назвала фейком сообщения о проверках полиции и ГП

Она также пожаловалась на то, что за последний час к ней обратилось огромное количество журналистов.

© Фото: elena_blinovskaya, Instagram*

Блогер Елена Блиновская назвала фейком сообщения о проверках полиции и Генпрокуратуры.

Кроме того, она опровергла данные о том, что пользователи соцсетей, которые принимали участие в ее интернет-марафонах, якобы обвиняют блогера в обмане.

«За последние час мне позвонило столько журналистов! Ребята, выдыхаем. Новость про проверки и уж тем более жалобы от участников марафонов - фейк», - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее SHOT писал, что в отношении популярного блогера могут начаться проверки правоохранителей из-за уклонения от уплаты налогов и из-за мошенничества в отношении подписчиков, покупавших ее марафоны.

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