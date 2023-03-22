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СК РФ: украинский боевик Бойчук наслаждался при виде убегающих из-под обстрелов людей

Анна Назайкина
15:19 22.03.2023
В июне прошлого года в результате обстрела домов в населенном пункте Николаевка погиб мирный житель.
© Видео: СК РФ © Фото: Edgar GutiÃ©rrez, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Украинский националист признался следователям, что ему доставляло удовольствие то, как мирные жители бегали в поисках укрытия, когда он стрелял по их домам. Об этом во время совещания с главой СК РФ Александром Бастрыкиным доложил врид его заместителя - руководитель ГВСУ СК России Константин Корпусов.

Корпусов привел материалы из уголовного дела, возбужденного в отношении старшего солдата Бойчука. По данным следствия, 3 июня 22-го года он обстрелы из БМП-1 жилые дома в населенном пункте Николаевка. Тогда погиб один человек.

«Согласно показаниями Бойчука: “При стрельбе я получал удовольствие, наблюдая за тем, как жители выбегают из жилищ и ищут укрытия”», - сказал Корпусов.

Как отметили ведомстве, преступления украинских боевиков против мирных жителей поражают своей исключительной жестокостью.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что будут осматривать территорию мариупольского аэропорта. По данным очевидцев, боевики из украинского нацбата «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ) организовали там пыточную.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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