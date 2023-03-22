Шойгу: в 2023 году на дежурство встанет станция контроля космического пространства «Развязка»

Также Шойгу сообщил о формировании дивизии и бригады ПВО, ракетной бригады особого назначения ПВО-ПРО, зенитного ракетного полка с комплексом С-350 и военно-транспортного авиационного полка.

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что уже в этом году на боевое дежурство встанет станция контроля космического пространства «Развязка». Об этом он рассказал в ходе заседания коллегии МО РФ.

«Поставим на боевое дежурство станцию контроля космического пространства "Развязка"», - сообщил Шойгу.

Министр обороны также сообщил о формировании дивизии и бригады противовоздушной обороны, ракетной бригады особого назначения ПВО-ПРО и зенитного ракетного полка, оснащенного современным российским комплексом С-350. Также появится военно-транспортный авиационный полк.

Напомним, в начале февраля Сергей Шойгу сообщил, что Министерство обороны России создает спутниковую систему зондирования планеты. Отмечается, что полученные данные будут способствовать повышению эффективности применения войск. По словам главы оборонного ведомства, систему создает «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.