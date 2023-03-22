Шойгу: возросли возможности ВВО, округ усилили самолеты Су-57 и атомный подводный крейсер

Всего за прошлый год, по словам Сергея Шойгу, Восточный военный округ получил около 400 единиц современных и модернизированных образцов техники.

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу констатировал рост боевых возможностей Восточного военного округа.

В ходе заседания коллегии МО РФ глава военного ведомства обратил внимание на то, что округ был усилен, в частности, за счет самолетов Су-57 и атомного подводного крейсера.

Шойгу привел данные: за прошлый год ВВО получил примерно 400 единиц современных улучшенных образцов техники. Среди них, кроме самолетов и крейсера, ЗРК «Тор-М2ДТ» и береговой ракетный комплекс «Бал», добавил министр.

Во время заседания коллеги глава МО РФ также сообщил, что в этом году будет завершена модернизация системы противоракетной обороны Москвы.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.