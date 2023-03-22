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Шойгу сообщил об уничтожении российскими ВКС более 20 тысяч объектов противника за время СВО

13:54 22.03.2023
За время операции совершено более 140 тысяч боевых вылетов, подчеркнул министр.
Шойгу сообщил об уничтожении российскими ВКС более 20 тысяч объектов противника за время СВО
© Фото: Минобороны России
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Воздушно-космические силы (ВКС) России за время специальной военной операции (СВО) уничтожили свыше двадцати тысяч объектов вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии российского оборонного ведомства сегодня.

«Всего Воздушно-космические силы уничтожили более 20 тыс. объектов противника», - сказал он.

По словам главы оборонного ведомства, в ходе СВО было совершено свыше 140 тысяч боевых вылетов. Министр отметил важность военно-транспортных самолетов, благодаря которым доставляются в зону спецоперации военнослужащие и необходимые грузы. До 90% экипажей армейской и 60% стратегической авиации РФ получили опыт СВО, подчеркнул Шойгу.

Также в ходе заседания Шойгу заявил, что в этом году завершится модернизация системы противоракетной обороны Москвы.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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