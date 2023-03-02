Россия призвала Сербию разъяснить позицию по поставкам боеприпасов Киеву

По мнению Марии Захаровой, в этом вопросе необходимо опираться на факты.

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Российская Федерация запросила у Сербии официальную позицию о возможной причастности Белграда к поставкам боеприпасов Украине.

«Мы уже официально запросили Белград о прояснении этой позиции, поэтому сейчас опять же, это должно делаться не через СМИ, не через Telegram-каналы, не через утечки, а через официально заявленную позицию сербской стороны, должны быть явлены факты», - сообщила дипломат в эфире телеканала РБК.

Мария Захарова добавила, что только тогда будут сделаны соответствующие выводы, поскольку эта тема чрезвычайно важна для двусторонних отношений.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве были озабочены о якобы причастностью Сербии к поставкам боеприпасов киевскому режиму. По словам Марии Захаровой, МИД РФ внимательно следит за данным сюжетом.