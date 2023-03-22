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Байден признался, что испытывает страх в стенах Белого дома

Ян Брацкий
13:47 22.03.2023
Ранее супруга Джо Байдена отказалась обсуждать инициативу проверки состояния здоровья своего мужа, назвав ее смехотворной.
Байден признался, что испытывает страх в стенах Белого дома
© Фото: Chris Kleponis - CNP, Consolidated News Photos, GlobalLookPress
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Президент США Джо Байден запнулся при чтении стихотворения во время выступления в Восточной комнате Белого дома. Там американский лидер награждал отличившихся в области гуманитарных наук и искусств лауреатов. Пытаясь выйти из неловкой ситуации, Байден рассмешил присутствующих.

«Извините, давайте я начну сначала, мне страшно здесь находиться», - цитирует Байдена РИА Новости.

Состояние здоровья Джо Байдена является одним из главных козырей его политических противников. Ранее экс-губернатор Южной Каролины и бывший постпред США при ООН Никки Хейли предложила сделать обязательной процедуру проверки здравости рассудка для кандидатов на высшие посты старше 75 лет.

Первая леди Джилл Байден назвала эту идею смехотворной, пообещав, что ее муж не будет это даже обсуждать.

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