Госдума рассмотрит проект обращения к парламентам мира о военно-биологической деятельности США

В частности, подразумевается, что к международным парламентам поступит предложение запросить информацию о деятельности американских биолабораторий и структур Пентагона на территориях этих стран.

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Тему военно-биологической деятельности Соединенных Штатов по всему миру за пределами их территории планируется затронуть на уровне международных парламентов. С соответствующим обращением готова выступить Россия.

Госдума РФ обсудит проект постановления об обращении палат Федерального Собрания России к парламентам стран мира. Заседание запланировано на вторник, 14 февраля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

Сообщается, что парламент каждой страны может обратиться к DTRA (Агентство США по сокращению военной угрозы) с запросом, какой именно деятельностью занимается данное агентство и иные американские структуры, имеющие связь с Пентагоном, на территориях этих стран.

В конце января в Минобороны доложили, что в ходе спецоперации на Украине удалось получить более 20 тысяч документов о военной биопрограмме США в этой стране.

Отмечено, что полученная информация подтверждает намерение американского Минобороны создать компоненты биооружия и испытать их на гражданах Украины и других стран по периметру границ России. В начале 2023 года в Лисичанске в ЛНР нашли масштабное захоронение остатков биоматериалов.