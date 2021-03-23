Врач предупредил об угрожающей России вспышке смертельной болезни

Всплеск заболеваемости туберкулезом может произойти в России из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, эта болезнь никуда не уходила, однако из-за COVID-19 обследованию таких людей уделялось меньше внимания.

«Нас ждет волна - это сто процентов. Мы не в лучшем положении», - сказал он в беседе с URA.RU.

Мясников отметил, что ситуация с туберкулезом в России тяжелая - на 100 тысяч населения от 60 до 100 заболевших, тогда как во многих других странах их около 10. Он добавил, что борьба с заболеванием осложняется тем, что лекарства в этой ситуации не всегда могут помочь, так как у населения снижается резистентность к антибиотикам.

Согласилась с мнением Мясникова и фтизиатр Наталья Скрынник. Она назвала ситуацию опасной.

«Если выявляемость больных упала, то они будут обнаруживаться позднее, но уже в поздней форме. А пока они не обнаружены, они заразят других», - сказала она.

В будущем на эффективность диагностики и лечения туберкулеза может повлиять и то, что коронавирус негативно воздействует на легкие пациентов.

Ранее Мясников рассказал о вирусе, который поражает 95% населения.