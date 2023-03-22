Мэр Калининграда Любивый подал в отставку

Вопрос об отставке мэра будет рассмотрен на заседании горсовета 22 марта, отметили в администрации.

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Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку со своего поста. Как сообщили в горадминистрации, чиновник принял решение по собственному желанию.

«Глава Калининграда Евгений Любивый написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, вопрос об отставке мэра будет рассмотрен сегодня на заседании горсовета», - пишет РИА Новости.

Депутаты городского совета избрали Любивого мэром Калининграда большинством голосов 8 октября 2021 года. До того, как оказаться в кресле мэра, он возглавлял клиническую больницу скорой медпомощи.

На прошлой неделе стало известно, что президент Владимир Путин назначил Василия Анохина врио губернатора Смоленской области. Ее прежний глава Алексей Островский отправлен в отставку спустя 11 лет в должности. Анохин уже доложил Путину о планах по дальнейшему развитию вверенного ему региона. Особое внимание будет уделено семьям военнослужащих, вопросам образования и медицины, отметил новоиспеченный губернатор.