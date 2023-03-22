В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мэр Калининграда Любивый подал в отставку

Ян Брацкий
11:24 22.03.2023
Вопрос об отставке мэра будет рассмотрен на заседании горсовета 22 марта, отметили в администрации.
Мэр Калининграда Любивый подал в отставку
© Фото: Михаил Голенков, РИА Новости
Читайте нас на:

Мэр Калининграда Евгений Любивый подал в отставку со своего поста. Как сообщили в горадминистрации, чиновник принял решение по собственному желанию.

«Глава Калининграда Евгений Любивый написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, вопрос об отставке мэра будет рассмотрен сегодня на заседании горсовета», - пишет РИА Новости.

Депутаты городского совета избрали Любивого мэром Калининграда большинством голосов 8 октября 2021 года. До того, как оказаться в кресле мэра, он возглавлял клиническую больницу скорой медпомощи.

На прошлой неделе стало известно, что президент Владимир Путин назначил Василия Анохина врио губернатора Смоленской области. Ее прежний глава Алексей Островский отправлен в отставку спустя 11 лет в должности. Анохин уже доложил Путину о планах по дальнейшему развитию вверенного ему региона. Особое внимание будет уделено семьям военнослужащих, вопросам образования и медицины, отметил новоиспеченный губернатор.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:38 В стране и мире
США предложили Словакии 12 вертолетов AH-1Z Viper взамен ее МиГ-29, передаваемых Украине
11:09 В стране и мире
Умер экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров
09:37 В стране и мире
Захарова заявила, что поставками боеприпасов с обедненным ураном Запад уничтожает Украину
08:48 В стране и мире
Видео
Си Цзиньпин помахал рукой с трапа своего самолета
07:48 В стране и мире
Посольство РФ назвало шагом к эскалации поставку Украине снарядов с обедненным ураном
Популярное
Профессор Карнеев упал в обморок в эфире телепередачи Соловьева
Сенатор Грэм поставил $20 на то, что Байден не выиграет на выборах в 2024 году
The Economist: русские занимаются «черной магией» с украинскими беспилотниками
Видео
Путин призвал отказаться от принципа «хватать и не пущать» в работе с бизнесом
Видео
Путин за рулем автомобиля оценил восстановление Мариуполя
«КП»: Роману Костомарову ампутировали обе ноги по колено
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.