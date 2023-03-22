Сгоревшие заживо: что известно о зверствах украинских националистов в Хатыни

Жителей Хатыни согнали в сарай и заживо сожгли пособники нацистов из 118-го украинского батальона охранной полиции. До этого они же убили некоторых крестьян из соседней деревни, работавших в лесу, якобы за сговор с партизанами.

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В лесной массив, расположенный в 40 километрах от Минска, сейчас съезжаются грибники со всей Белоруссии. Но сегодня уже немногие помнят, что в этих местах 80 лет назад произошел один из самых страшных эпизодов Великой Отечественной войны - именно здесь случилась хатынская трагедия.

Двадцать второго марта 1943 года на участке трассы Логойск - Плещеницы в засаду, устроенную партизанами из батальона Василия Воронянского, попала машина с майором Хансом Вельке, олимпийским чемпионом 1936 года, который был убит.

Командование 118-го батальона, узнав о засаде, запросило подкрепление из Логойска, где базировался специальный батальон Оскара Дирливангера (позже он прославится, например, резней в Варшаве). После того как нацисты встретились здесь, они уже пошли в Хатынь по следам наших партизан.

Но первыми от рук карателей погибли не партизаны, а жители маленького села Козыри, которые по приказу коменданта валили лес неподалеку от места перестрелки. Нацисты заподозрили их в сговоре с партизанами. Часть лесорубов убили, часть убежала, а часть избили и доставили к германским властям, которые позже решили, что с партизанами арестованных ничего не связывает, и отпустили их.

В Хатыни после непродолжительного боя с партизанами на окраинах села, где у противника было численное преимущество, каратели начали заходить в каждый дом и отлавливать людей на улицах. По приказу командира 118-го батальона всех жителей согнали в деревянный сарай и заперли там, после чего конструкцию подожгли. Тех, кто смог выбраться, расстреливали на месте. В тот день в Хатыни погибло 149 человек, из них 75 - дети. Спастись чудом удалось лишь единицам.

Приказ об уничтожении мирного населения Хатыни полицаям отдавал немецкий шеф 118-го полицейского батальона Эрих Кернер. Исполнителями были уже украинские предатели. Карательной операцией на месте руководил начальник штаба полка, бывший старший лейтенант Красной Армии Григорий Васюра. Страшные факты о нем вскрылись в конце 1986 года. Тогда на суде в Минске стало известно, что Васюра участвовал еще в пяти карательных операциях на территории Белоруссии и лично убил 360 человек. Он был приговорен к расстрелу, а впоследствии, во многих научных статьях и учебниках стал называться одним из главных палачей Хатыни. Но в национальном архиве Белоруссии знают, что виновных в тех чудовищных акциях было намного больше.

Уже в послевоенное советское время Хатынь стала символом трагедии всего белорусского народа. В 1966 году было принято решение о строительстве мемориального комплекса, архитекторами которого стали: Юрий Градов, Валерий Занкович и Леонид Левин. В процессе создания этого проекта архитекторы изучили очень много разных исторических сведений о Хатыни. Но за основу взяли рассказы свидетелей того страшного преступления.

Иосифу Каминскому 22 марта 1943 было 56 лет. Он единственный взрослый, кому удалось выжить в хатынском аду. Очнулся Иосиф, когда каратели уже покинули деревню. Среди тел односельчан он нашел своего смертельно раненного сына Адама, который скончался на руках у отца. Эта история легла в основу создания скульптуры «Непокоренный человек».

В 1968 году случилось первое открытие комплекса, тогда он был посвящен только трагедии в Хатыни. Но руководство Белорусской ССР поставило архитекторам новую задачу - сделать здесь символ памяти обо всех сожженных в годы войны деревнях. На территории этого комплекса находится единственное в мире «Кладбище деревень», каждая из этих 185 плит символизирует село, которое нацисты сожгли вместе с жителями. На месте каждого дома - бетонные срубы и обелиски с табличками с именами тех, кто здесь родился. В канун 80-летия трагедии комплекс пережил большую реконструкцию. На территории появился православный храм и музей, в котором рассказывают о самой страшной трагедии ХХ века в истории белорусского народа.

Во времена нацистской оккупации в Белоруссии погибло больше двух миллионов человек. Уничтожены более девяти тысяч населенных пунктов. Память об этом трагическом периоде в истории навсегда увековечено здесь, в мемориальном комплексе «Хатынь».