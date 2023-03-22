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Брат очевидца трагедии в Хатыни Шатило рассказал, как нацисты убивали людей

Ян Брацкий
07:44 22.03.2023
Всего в деревне Хатынь погибли 149 человек, в том числе 75 детей, часть людей расстреляли, остальных сожгли заживо.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Новые факты о том, как нацисты и украинские каратели учинили расправу над жителями Хатыни, обнародовали к годовщине трагедии. Она произошла ровно 80 лет назад. В архивах рассекретили протоколы допросов и свидетельства очевидцев. Согласно им, жителей Хатыни согнали в сарай и заживо сожгли пособники фашистов из 118-го батальона охранной полиции. До этого они же расстреляли крестьян из соседней деревни, работавших в лесу - за сговор с партизанами. Иосиф Шатило узнал обо всем от брата, которому тогда удалось выжить.

«Били их прикладами. Часть людей бросилась к лесу. Как только ни побежали, по ним открыли огонь из автоматов. Положили всех на землю и добивали уже лежачих», - рассказал Иосиф Шатило.

В Хатыни погибли 149 человек, в том числе 75 детей. Установлено, что приказ об уничтожении мирных жителей отдал немецкий шеф 118-го полицейского батальона Эрих Кернер, а главными исполнителями были уже украинские нацисты. Жестокой расправой на месте руководил Григорий Васюра.

«К уголовной ответственности был привлечен самый высокий офицер этого батальона – Григорий Васюра, начальник штаба. Командир батальона и шеф Кернер ушли от уголовной ответственности. В руки правосудия попал Васюра», - отметил ведущий научный сотрудник отдела публикаций национального архива Республики Беларусь Вячеслав Селеменев.

Позже выяснилось, что Васюра участвовал еще в пяти карательных операциях на территории Белоруссии и лично убил 360 человек. Он был приговорен к расстрелу. Память об этом трагическом периоде в истории навсегда увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь». На его территории находится единственное в мире «Кладбище деревень», где каждая из 185 плит символизирует село, которое нацисты сожгли вместе с жителями. 

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