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Полянский объяснил причины непринятия заявления СБ ООН по Лачинскому коридору

Семен Лавров
05:45 01.01.2023
По словам заместителя постпреда РФ в организации Париж проигнорировал предложения России по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе.
Полянский объяснил причины непринятия заявления СБ ООН по Лачинскому коридору
© Фото: ТРК ВС РФ «Звезда»
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РФ не приняла заявления Совета безопасности Организации объединенных наций (СБ ООН) по Лачинскому коридору в Нагорном Карабахе, потому что Франция проигнорировала большинство предложений российской стороны. Об этом 31 декабря заявил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

Он также отметил, что наша страна с самого начала предпринимала действия по конструктивному решению данного вопроса.

«По просьбе Еревана координировали этот процесс французы, которые проигнорировали подавляющее большинство наших предложений, учтя при этом правки других членов СБ. Нечистоплотность таких приемов Парижа очевидна», — объяснил он в своей публикации в Telegram.

По его словам, представителям Запада не хватило мужества, чтобы говорить об усилиях, приложенных Россией и ее миротворцами в Нагорном Карабахе.

«Западники были больше озабочены принятием какого-либо продукта СБ, а не разрешением конфликтной ситуации. Мы твердо убеждены в том, что реакция Совета должна способствовать нахождению компромисса и возобновлению мирного процесса, без навешивания ярлыков на какую-либо из сторон», — написал дипломат.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что большинство стран ООН понимают, что поставки различных видов вооружения Киеву затягивают конфликт. Он также отметил, что некоторые представители западных стран также выражали понимание российской стороне и сожалели, что им приходится озвучивать иную линию.

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