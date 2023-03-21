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МИД Венгрии опроверг вето Будапешта на заявление ЕС по ордеру МУС

Ян Брацкий
08:59 21.03.2023
Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта.
МИД Венгрии опроверг вето Будапешта на заявление ЕС по ордеру МУС
© Фото: Omar Marques, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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В Будапеште назвали ложью статью агентства Bloomberg о блокировке Венгрией совместного заявления стран ЕС насчет ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента Владимира Путина. С таким заявлением выступил пресс-секретарь венгерского МИДа Мате Пацолай.

«... Венгрия принимает к сведению решение МУС и не желает его как-либо комментировать. Однако, если верховный представитель или любая страна ЕС захочет выступить с заявлением, Венгрия не будет возражать против этого», - цитирует ТАСС слова Пацолая.

Накануне агентство сообщило, что позиция Будапешта якобы вынудила верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля опубликовать заявление от своего имени, приняв в нем к сведению решение МУС.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. В Кремле данный вердикт назвали неприемлемым. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Во внешнеполитическом ведомстве, в свою очередь добавили, что решение суда для Москвы является юридически ничтожным.

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