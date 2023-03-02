Число погибших из-за украинских диверсантов в Брянской области увеличилось до двух

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Согласно последний информации, в селе Любечане Климовского района Брянской области погибли два мирных жителя из-за действий украинских диверсантов. Об этом сообщил Александр Богомаз, губернатор Брянской области.

«По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что украинские диверсанты обстреляли «Ниву» с детьми в Брянской области. В результате действий ДРГ погиб водитель легкового автомобиля и ранен 11-летний мальчик, который сейчас находится в Брянской областной больнице. В селе Сушаны из-за сброса с БПЛА загорелся жилой дом. Еще два домостроения повреждены в селе Ломаковка. Также взорваны электроподстанция и газовая станция.

Напомним, утром 2 февраля появилась информация о том, что украинские диверсанты взяли в заложники жителей Брянской области.