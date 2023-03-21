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Боевики попытались прорваться на Запорожском направлении под прикрытием дымовой завесы

07:20 21.03.2023
Во время отражения атаки в районе населенного пункта Новоданиловка, мотострелки уничтожили три танка, три боевых бронированных машины и до взвода неприятеля.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Националисты не оставляют попыток контратаковать позиции российских войск на Запорожском направлении спецоперации. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. С его слов противник силами до роты, при поддержке бронетехники и под прикрытием дымовой завесы, предпринял попытку прорыва позиций наших войск из района населенного пункта Новоданиловка.

«Мотострелковые подразделения, при поддержке артиллерии и армейской авиации, отразили атаку противника, уничтожив три танка, три боевых бронированных машины и до взвода националистов. В ходе боя были зафиксированы радиоперехваты о корректировке огня артиллерии на английском языке», - рассказал Гордеев.

Коме того, в рамках контрбатарейной борьбы, при помощи комплекса «Пенициллин», была вскрыта и уничтожена расчетом самоходной артиллерийской установки «Гиацинт» гаубица противника в районе населенного пункта Гуляйполе.

«На Южно-Донецком направлении противник предпринял три безуспешных контратаки и попытку разведки боем передовых позиций наших войск. В ходе отражения атак, мотострелками, при поддержке артиллерии, уничтожены пикап и около 30 боевиков», - добавил начальник пресс-центра.

Ранее бойцы штурмовых подразделений Воздушно-десантных войск захватили опорный пункт националистов в зоне спецоперации. Врага обнаружили с беспилотника, сумели скрытно подойти к его позициям и навязать бой. В результате были уничтожены оборонявшие пункт радикалы и один танк.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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