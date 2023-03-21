Минобороны показало штурм опорного пункта националистов глазами бойцов ВДВ

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Бойцы штурмовых отрядов одного из соединений Воздушно-десантных войск захватили опорный пункт украинских националистов на одном из участков спецоперации. Разведчики сумели скрытно подойти к врагу и обрушили на него шквал огня из автоматов и артиллерии.

«При помощи беспилотника мы обнаружили опорный пункт националистов. В составе разведгруппы выдвинулись под прикрытием брони и артиллерии. Смогли незаметно подойти, вступили в бой, выбили их с позиций, заняли опорный пункт и зачистили его. Помогли тем самым основным подразделениям выдвинуться для совершения маневра», - рассказал командир группы с позывным «Кабан».

Проявляя смелость, мужество и отвагу, десантники прицельным огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» крупнокалиберных пулеметов «Корд», а также огнем из РПГ-30 и РПГ-26 подавили сопротивление противника. Личный состав оборонявшихся радикалов и один танк были уничтожены.

А накануне Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений ВДВ по отражению контратаки формирований боевиков режима Зеленского в зоне проведения спецоперации. Получив боевую задачу, десантники выдвинулись в указанный район и приступили к возведению опорного пункта. О приближении боевиков наблюдатель сообщил командиру, который отдал приказ на уничтожение неприятеля.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.