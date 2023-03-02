Армия Панков провел заседание Оргкомитета по подготовке к 100-летнему юбилею ЦСКА Официальным днем основания спортивного клуба армии считается 29 апреля 1923 года. В этот день прошел первый спортивный праздник - футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков провел заседание Оргкомитета по подготовке к праздничным мероприятиям, приуроченным к столетнему юбилею Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА). В январе президент РФ Владимир Путин поручил отпраздновать 100-летие ЦСКА. Организацией мероприятий занимается Минобороны. Днем основания ЦСКА считается 29 апреля 1923 года. Панков отметил, что за свой век клуб воспитал сотни олимпийских чемпионов и мастеров спорта. Спортивный клуб армии приобрел известность не только на территории нашей страны, но и за рубежом. «Для эффективной подготовки праздника создан организационный комитет. Сегодня мы обсудим план торжественных мероприятий, не только посвященных дню создания клуба, но рассчитанный на весь текущий юбилейный год», - сказал Панков. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 29 апреля прошлого года дал старт подготовке к 100-летнему юбилею ЦСКА. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика