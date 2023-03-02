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Панков провел заседание Оргкомитета по подготовке к 100-летнему юбилею ЦСКА

17:42 02.03.2023
Официальным днем основания спортивного клуба армии считается 29 апреля 1923 года. В этот день прошел первый спортивный праздник - футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков провел заседание Оргкомитета по подготовке к праздничным мероприятиям, приуроченным к столетнему юбилею Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА).

В январе президент РФ Владимир Путин поручил отпраздновать 100-летие ЦСКА. Организацией мероприятий занимается Минобороны. Днем основания ЦСКА считается 29 апреля 1923 года.

Панков отметил, что за свой век клуб воспитал сотни олимпийских чемпионов и мастеров спорта. Спортивный клуб армии приобрел известность не только на территории нашей страны, но и за рубежом.

«Для эффективной подготовки праздника создан организационный комитет. Сегодня мы обсудим план торжественных мероприятий, не только посвященных дню создания клуба, но рассчитанный на весь текущий юбилейный год», - сказал Панков.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 29 апреля прошлого года дал старт подготовке к 100-летнему юбилею ЦСКА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов

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