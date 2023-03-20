Бойцы ВДВ показали, как отразили контратаку боевиков в зоне спецоперации

Огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов подразделения ВДВ не позволили украинским националистам приблизиться к нашим позициям.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск по отражению контратаки вооруженных формирований украинских националистов на позиции российских войск в зоне проведения специальной военной операции.

После получения боевой задачи российские десантники выдвинулись в указанный район, который ранее заняли штурмовые отряды ВДВ для его удержания, после чего приступили к оборудованию опорного пункта. В ходе его подготовки наблюдатель обнаружил приближение к позициям ВС РФ украинских боевиков, о чем немедленно доложил командиру подразделения, который мгновенно принял решение на ликвидацию противника.

Огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов десантники уничтожили вооруженную группу радикалов, не позволив им приблизиться к нашим рубежам.

Ранее Минобороны России впервые опубликовало кадры боевого применения многоцелевого бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» российскими десантниками по позициям украинских боевиков в зоне проведения специальной военной операции. Разведгруппа ВДВ, получив задачу, оперативно осуществила сбор и выдвинулась в район ведения разведки. Затем на линии боевого соприкосновения группа приступила к выполнению задачи, применяя беспилотную авиацию для обнаружения украинского взводного опорного пункта.