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Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал «дожать» всех, кто хочет отнять у русских родной язык. Об этом российский лидер заявил во время обращения к участникам образовательной программы «Школа наставника».

«Насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты и их хозяева. Уверен, что о сегодняшнем преступлении эти самые хозяева не вспомнят, никто даже не обратит внимания. Но вновь повторю: ничего у них не получится, мы их дожмем!» - заявил российский президент.

Владимир Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области и добавил, что именно такие люди ставили перед собой задачу лишить Россию исторической памяти, традиций, истории и языка.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предпринимаются меры по уничтожению напавших на Брянскую область террористов. Согласно его словам, президент РФ получает постоянные доклады от силовиков о мерах по противодействию преступникам.