Молдавия возобновила закупки российского газа после перерыва

До конца месяца молдавская сторона будет ежедневно закупать у «Газпрома» до 0,8 миллионов кубометров топлива.

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Компания «Молдовагаз» возобновила закупки газа у «Газпрома» для потребителей на правом берегу Днестра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава компании Вадим Чабан. До конца марта «Молдовагаз» будет ежедневно приобретать 0,7-0,8 миллионов кубометров топлива от ПАО «Газпром», и около 1,3-1,5 миллионов кубометров от АО «Энергоком».

На прошлой неделе Чебан сообщил, что население республики почти на 93% рассчиталось за потребленный в феврале газ. Ранее в «Газпроме» предупредили молдавскую сторону о прекращении топливных поставок в случае неуплаты. Как отметили в российской компании, «Молдовагаз» неоднократно нарушала сроки внесения платежей и многократно просила смягчить условия поставок в части объемов топлива. В «Газпроме» заявили о своем праве выйти из договорных обязательств в любой момент.

Накануне стало известно, что Россия в январе 2023 года стала лидером по поставкам природного газа в Китай, с показателями в 2,7 миллиардов кубометров. Кроме того, Москва вышла в январе-феврале на первое место среди поставщиков нефти в КНР. Экспорт вырос примерно на 9,2% и составил 15,67 миллионов тонн. Таким образом, Россия обогнала такие крупные страны-экспортеры нефти, как Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Бразилия.