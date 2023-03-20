Артиллеристы «Мста-Б» показали, как сокрушают скрытые позиции боевиков в зоне СВО

Российские военнослужащие ведут огонь по националистам с закрытых огневых позиций 152-мм осколочно-фугасными снарядами на расстоянии более 15 километров.

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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы артиллерийских расчетов 152-миллиметровых гаубиц «Мста-Б» в зоне проведения специальной военной операции. Российские военнослужащие поразили замаскированные в лесополосе объекты вооруженных формирований украинских националистов.

Бойцы ВС РФ ведут стрельбу с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на расстоянии более 15 километров после методичной разведки позиций боевиков, а также дальнейшей корректировки огня артиллерии операторами беспилотных летательных аппаратов.

«Работаем по танкам, легкой технике, пехоте в укрытии, опорным пунктам, которые не удается взять. Благодаря артиллерии наша пехота продвигается, наступление идет в лучшую сторону», - сказал командир орудия с позывным «Белка».

После успешного поражения целей расчеты покидают позиции и укрываются в блиндажах, а при необходимости оперативно меняют огневую позицию за максимально короткое время.

Ранее в Минобороны России проинформировали, что расчеты 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили огневые позиции самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также склад боеприпасов украинских боевиков в районе Марьинки. Вместе с тем российские бойцы выявили пункт дислокации личного состава украинских боевиков на Авдеевском направлении, добавили в МО РФ.