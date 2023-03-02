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Миноброны России сообщило об уничтожении украинских самолетов Су-24 и Су-25 за сутки

14:45 02.03.2023
Кроме этого, из пилотируемых украинских летательных аппаратов был сбит вертолет Ми-8 в районе Кураховки в ДНР.
Миноброны России сообщило об уничтожении украинских самолетов Су-24 и Су-25 за сутки
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России заявило об уничтожении трех украинских пилотируемых летательных аппаратов за сутки. Это оказались самолеты Су-24 и Су-25, а также вертолет Ми-8. 

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Михайловка Донецкой народной республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Также, в районе населенного пункта Кураховка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8», - сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

Что же до уничтоженного украинского штурмовика Су-25, то с ним расправились российские зенитчики. Вражеский самолет был сбит в района Крынок в Херсонской области. 

Еще расчеты ПВО за сутки уничтожили снаряд неприятельской РСЗО HIMARS, а также 14 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Чугуновка (Харьковская область), Пески, Яковлевка, Минеральное, Завитне Бажання (ДНР), Голая Пристань, Казачьи Лагери, Збурьевка (Херсонская область). 

Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглось 89 артиллерийских подразделений украинских боевиков, а также другие войска противника в 195 районах. 

Кроме этого удалось уничтожить вражеский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Краматорска на территории ДНР. Также был уничтожен украинский радиолокатор наведения ЗРК С-300 в районе Никополя в Днепропетровской области.

 
 

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