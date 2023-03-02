В МО РФ сообщили об уничтожении узла связи и склада боеприпасов мехбригады боевиков под Авдеевкой

Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, узел связи и склад относились к 110-й механизированной бригаде украинских боевиков.

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В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского узла связи и склада боеприпасов на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ», - заявил Конашенков.

Представитель российского оборонного ведомства озвучил суточные потери вооруженных формирований Украины в живой силе и военной технике. По его словам, уничтожены около 270 украинских боевиков, шесть БМП, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также буксируемые гаубицы «Мста-Б» и Д-30.