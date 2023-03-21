Аксенов: в Джанкое отработала система ПВО

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По его словам, один человек получил ранение. На место происшествия выехал зампредседателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко. Глава Республики отметил, что будут приняты решения о компенсациях.

Аксенов также призвал проверять поступающую информацию и доверять только проверенным источникам.

Советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков оповестил, что обломки беспилотника, который был сбит системой ПВО, повредили несколько домов. Он отметил, что серьезных разрушений нет.

Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Крыму украинца, который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования. В ведомстве указали, что в 2016 году мужчина вступил в «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана»* (запрещен в РФ).

* «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.