Между Новороссийском и Кабардинкой тонет разломившийся пополам сухогруз

В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что на судне под флагом Коморских островов находятся 11 человек экипажа.

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Сухогруз разломило пополам в море недалеко от Новороссийска. На борту находятся 11 россиян. В настоящее время идет спасательная операция. Об этом сообщил «Звезде» пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

«Идет спасательная операция, судно под флагом Коморских островов, 11 человек экипажа, все россияне. Судно с грузом мраморной крошки переломилось. Они стояли недалеко от берега, и там сильный шторм - порывы ветра 25 м/с и до трех метров волна. Сейчас туда пошло спасательное судно», - сказал он.

Кравченко добавил, что информация о состоянии людей будет получена позже.

На прошлой неделе в Босфорском проливе село на мель грузовое судно, следовавшее из Украины. Об этом сообщил турецкий телеканал Haberturk. Тогда отмечалось, что движение по проливу было приостановлено.