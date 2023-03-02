Один человек погиб при обстреле Украиной курского поселка

Также в поселке Теткино после украинского обстрела появился один раненый, в настоящее время он находится в больнице.

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Украинские боевики обстреляли поселок Теткино в Курской области. В результате погиб мужчина, еще один ранен. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате обстрела ВСУ в поселке Теткино ранения получили двое мужчин. Один из них, к сожалению, скончался до приезда скорой помощи. Приношу глубокие соболезнования родным и близким. Второй госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь», - заявил Старовойт.

Губернатор Курской области заявил, что всего было зафиксировано пять разрывов снарядов украинской артиллерии.

Роман Старовойт уточнил, что повреждения от осколков предварительно получили три домовладения. Окончательно получится уточнить эти данные только после подомового обхода.

Он добавил, что, кроме этого, в Теткино нарушено электроснабжение.

Также очевидец описал «Звезде» ситуацию в Брянской области после появления украинских диверсантов.