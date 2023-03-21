Ушаков заявил о возможной поездке Путина в Китай в этом году
Возможность поездки Путина в Пекин в этом году существует. Об этом в беседе со «Звездой» заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
«В каком виде это будет осуществлено, нам еще предстоит внутренне между собой обсудить. Но такая перспектива есть», - сказал Ушаков.
Напомним, ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил российского лидера Владимир Путина, а также премьера РФ Михаила Мишустина приехать в КНР с визитом.
Помощник президента утвердительно ответил на вопрос о том, приняла ли российская сторона приглашение китайского лидера.
«В каком виде это будет осуществлено, нам еще предстоит внутренне между собой обсудить. Но такая перспектива есть», - сказал Ушаков.
Напомним, ранее глава КНР Си Цзиньпин пригласил российского лидера Владимир Путина и премьера России Михаила Мишустина приехать в Китай с визитом.