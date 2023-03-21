Ушаков заявил о возможной поездке Путина в Китай в этом году

Ранее Си Цзиньпин пригласил президента РФ приехать в КНР с визитом.

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Возможность поездки Путина в Пекин в этом году существует. Об этом в беседе со «Звездой» заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«В каком виде это будет осуществлено, нам еще предстоит внутренне между собой обсудить. Но такая перспектива есть», - сказал Ушаков.

Напомним, ранее председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил российского лидера Владимир Путина, а также премьера РФ Михаила Мишустина приехать в КНР с визитом.

Помощник президента утвердительно ответил на вопрос о том, приняла ли российская сторона приглашение китайского лидера.

«В каком виде это будет осуществлено, нам еще предстоит внутренне между собой обсудить. Но такая перспектива есть», - сказал Ушаков.

Напомним, ранее глава КНР Си Цзиньпин пригласил российского лидера Владимир Путина и премьера России Михаила Мишустина приехать в Китай с визитом.