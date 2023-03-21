Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай с визитом

Китайский лидер пригласил президента РФ приехать в удобное для него время в этом году.

© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, GlobalLookPress

Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина посетить Китай в этом году с визитом. Об этом он сообщил во время встречи с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

«Я вчера пригласил официально президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом», - сказал китайский лидер.

Китайский лидер обратил внимание на то, что в этом году в его стране пройдет третий международный форум «Один пояс - один путь», в котором в предыдущие годы принимал участие российский президент.

Кроме того, Си Цзиньпин пригласил приехать в Китай Михаила Мишустина. Сегодня председатель КНР прибыл в Дом правительства в Москве на переговоры с премьером РФ.

Мишустин встретил гостя у дверей Белого дома, он пожали руки, после чего проследовали в здание Правительства для совместного фото. В ходе встречи глава кабмина РФ выразил Си Цзиньпину благодарность за то внимание, которое он лично уделяет укреплению дружественных отношений и партнерства между Россией и Китаем.