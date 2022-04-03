Раунд за раундом: почему переговоры России и Украины получаются настолько сложными и неоднозначными

Россия и ее союзники реализуют систему многополярного мира - ту, где будет место и нормам международного права, и принципам уважения и равенства государств.

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Много шума наделал очередной раунд переговоров между Россией и Украиной. Все прекрасно понимают, что представляет собой украинская делегация, и насколько и они, и Киев не самостоятельны в принятии решений. Главное, что Россия увидела на переговорах в Турции - под давлением ситуации на передовой до Киева стала доходить неизбежность выполнения наших требований.

Помощник российского президента Владимир Мединский осторожно заявляет, что, кажется, есть прогресс. Киев, который еще недавно занимался только тем, что затягивал переговоры, наконец изложил свои предложения на бумаге. Киевские власти впервые за все предшествующие годы заявили о своей готовности договариваться с Россией. Они передали зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения, предусматривающие отказ от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия и владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, а также отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов. А еще Украина обещает проводить военные учения, в которых будут принимать участие иностранные солдаты, только при условии что с этим будут согласны государства-гаранты, в числе которых будет Россия. При этом гарантии безопасности не распространяются на Крым и Севастополь - это означает, что Украина отказалась от идеи вернуть Крым военным путем.

Но фактически вопрос признания Киевом независимости Донбасса и принадлежности Крыма все еще не решен. Киев попросил о возможности урегулировать этот вопрос на встрече глав государств. Однако, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для этого сперва надо подготовить и согласовать текст документа. До этого о переговорах вести речь рано. Впрочем, Москва уже предпринимает конкретные шаги навстречу Киеву - ВС РФ значительно снижают военную активность под Киевом и Черниговом. Это не означает полного прекращения огня.

Почему формирование договора идет так сложно становится ясно, когда слышишь голоса советчиков Зеленского: британский премьер Борис Джонсон на этой неделе посоветовал украинскому президенту еще потянуть переговоры с Россией и занять максимально сильную военную позицию. Лондон готов воевать с Россией до последнего украинца.

Кажется, что президент Украины действует отдельно от переговорной группы, которая вроде как по его поручению пытается остановить боевые действия. В украинской верхушке - раскол. Из страны бегут высокопоставленные военные, всего за госизмену возбуждено уже более 200 уголовных дел - сложно судить людей.

Ход сложных и неоднозначных переговоров с Киевом и ситуацию на Украине президент России Владимир Путин обсудил в целой серии международных телефонных переговоров. Состоялись разговоры с канцлером Германии, президентом Франции, премьером Италии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по сообщениям турецкой стороны, еще раз предложил содействие в организации переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского. С президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин также обсудил вопросы развития двусторонних отношений и обменялся поздравлениями по поводу недавнего дня единения народов России и Белоруссии. Ход переговоров РФ и Украины прокомментировал и председатель компартии КНР Си Цзиньпин, призвавший Запад прекратить подливать масло в огонь и поддержать переговорный процесс.

Тем временем российская спецоперация на Украине продолжается по плану. И, как заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, ее первый этап практически завершен.

«Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели - освобождении Донбасса. Вооруженным силам Украины нанесен существенный урон», - заявил он.

Также, по словам министра, накачивая Украину оружием, Запад сам ставит себя в крайне опасные условия. И с реальными проявлениями этой угрозы Европа столкнулась уже сейчас.

Разбираться с последствиями милитаризации и радикализации Украины теперь предстоит России. Но для этого Киеву сперва надо вернуть независимость.

Россия готова решить большинство ключевых вопросов за столом переговоров. В нашем МИД сообщают, что министр иностранных дел Сергей Лавров готов снова вылететь в Турцию на встречу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Главное условие - содержательность разговора. А обсудить нужно многое. Главное, отмечает Лавров, в том, что США больше не являются единственным центром силы на планете. А закон джунглей, на основе которого 30 лет строили свою внешнюю политику американские политики, себя изжил. Именно поэтому Россия и ее союзники реализуют систему многополярного мира - ту, где будет место и нормам международного права, и принципам уважения и равенства государств.