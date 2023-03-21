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The Economist: русские занимаются «черной магией» с украинскими беспилотниками

Андрей Аркадьев
15:03 21.03.2023
Украинским беспилотникам с трудом удается наблюдать за территорией в 15 километрах от линии боевого соприкосновения.
The Economist: русские занимаются «черной магией» с украинскими беспилотниками
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Российские силы противовоздушной обороны действуют очень эффективно в зоне специальной военной операции, когда речь идет о методах борьбы с украинскими беспилотниками. Так, Economist со ссылкой на источники в сфере обороны Украины сравнивает действия русских с «черной магией».

По данным издания, украинским БПЛА непросто наблюдать за территорией в 15 километрах от линии соприкосновения. Российские специалисты заглушают частоты передачи сигнала, благодаря чему, связь украинских боевиков с беспилотными аппаратами теряется.

«Они занимаются черной магией в электромагнитной защите. Они могут глушить частоты, подделывать gps, отправлять беспилотник на неправильную высоту, так что он просто упадет с неба», - уточняет издание.

Ранее Минобороны опубликовало видео с боевым применением зенитных ракетных комплексов «Оса» и «Тор-М2».

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