В Уфе испортили граффити с портретом Земфиры*

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В Уфе неизвестные написали оскорбительную надпись на граффити с изображением признанной в России иностранным агентом певицы Земфиры*. Об этом сообщает RT.

Автор созданного несколько лет назад портрета Олег Кайбышев уже заявил, что не считает случившееся вандализмом. Закрашивать надпись он не собирается.

«Как я к этому отношусь? Нейтрально, люди выразили свою точку зрения, они имеют на это право», - сказал художник.

Напомним, Минюст России признал Земфиру* (Рамазнову) иностранным агентом в феврале этого года. Это объяснили тем, что она «открыто выступала в поддержку Украины», давала концерты в недружественных странах «с призывами против специальной военной операции» и, по данным Минюста, получала «поддержку от иностранных источников».

*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.