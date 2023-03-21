Песков: вряд ли бизнесмены в РФ воспримут всерьез совет Макфола о выходе из-под санкций

Ранее Макфол предложил предпринимателям осудить действия России на Украине и выделить средства для восстановления этой страны, чтобы выйти из «черных списков».

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Российские бизнесмены вряд ли серьезно отнесутся к рекомендациям экс-посла Соединенных Штатов в России Майкла Макфола предпринимателям из РФ. Об этом заявили в Кремле.

Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, их предприятия функционируют на территории нашей страны, их инвестиции находится в России и основной доход они получают здесь, в РФ.

«Поэтому вот те, кто стоит ногами здесь, на российской земле, такие предложения вряд ли кем-то восприняты серьезно», - сказал он.

Напомним, ранее американский дипломат выразил мнение, что российским предпринимателям, которых коснулись санкции, нужно дать возможность выйти из «черных списков». Для этого, считает Макфол, они должны будут осудить действия России на Украине и выделить средства для восстановления этой страны.