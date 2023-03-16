Мантуров рассказал, как российский бизнес преодолевает санкции

Глава Минпромторга отметил, что в трудных ситуациях государство всегда находится рядом и готово оказать бизнесу поддержку.

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Российский бизнес неоднократно преодолевал санкции. Такое заявление сделал вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Глава Минпромторга подчеркнул, что государство в кризисных ситуациях всегда находится рядом, чтобы трудности преодолевались.

«Показатели экономики, показатели отраслей есть индикатор того, как чувствует себя бизнес. Поэтому те испытания, которые выпадали в предыдущие годы, и то, что переживал бизнес в прошлый год, во-первых, всегда государство находится рядом и обеспечивает комфортное прохождение всех этих испытаний. Это доказывали не раз - не первый кризис и не первые санкции, которые мы получали», - сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой правления ПАО «Сбербанк» прокомментировал пословицей экономическую ситуацию в стране, сложившуюся в связи с санкциями, введенными против РФ. По его словам, не было бы счастья, да несчастье помогло.