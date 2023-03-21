СБУ предъявила обвинение блогеру Артемию Лебедеву после репортажа с ЗАЭС

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Служба безопасности Украины предъявила обвинение российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. Поводом для этого стал его репортаж о Запорожской атомной электростанции, который был снят в июне прошлого года в Энергодаре.

Блогеру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства. Также СБУ выдвинула обвинение главе ЗАЭС Юрию Черничуку и экс-заместителю начальника охраны ЗАЭС.

Напомним, недавно советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что Украина пытается завербовать по сотрудников ЗАЭС, подписавших контракт с эксплуатирующей компанией. Также им угрожают.

Однако персонал не поддается провокациям. Помимо угроз, украинская сторона пытается привлечь сотрудников обещаниями о повышенных зарплатах и премиях.