На игрока «Локомотива» Габриэла написали заявление о домашнем насилии

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Футболиста ФК «Локомотив» Педро Габриэла бразильского происхождения обвиняют в домашнем насилии. С соответствующим заявлением в полицию 27 февраля обратилась его бывшая подруга Аманда Нуньес.

Также она обвинила футболиста в угрозах, оскорблениях, в нанесении травм и телесных повреждений. Защита игрока подтвердила получение уведомления о том, что он должен в ближайшие несколько часов посетить полицию. Информацию приводит портал Ge.globo.

Вместе с тем указаны слова потерпевшей, обратившейся к женскому сообществу с призывом не терпеть насилие.

«Я надеюсь и желаю, чтобы ни одна женщина не допускала агрессии, будь то физическая или психологическая. Когда руку подняли один раз, она может быть поднята еще несколько раз. Женщины, не молчите! Не принимайте это! Вы заслуживаете уважения и большой любви. Даже ваши родители больше не бьют вас, зачем позволять другому бить себя?» - опубликовал портал ее сообщение.

Ранее самый титулованный футболист Дани Алвес был задержан по делу о насилии. Причиной для его ареста стала жалоба неназванной 23-летней женщины на его домогательства: 30 декабря 2022 года в одном из ночных клубов Барселоны он совершил насилие над ней.