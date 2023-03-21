Сенатор Грэм поставил $20 на то, что Байден не выиграет на выборах в 2024 году

По мнению республиканца, 80-летний президент не сможет удержаться на посту, в частности, из-за состояния здоровья.

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Сенатор Линдси Грэм поспорил на $20, что Байден не сможет переизбраться в 2024 году, с ведущим программы Daily Show.

«Может, поставим?.. Двадцать долларов», - ответил политик на слова ведущего о том, что Байден одержит победу в президентской гонке.

По мнению республиканца, 80-летний Байден не сможет остаться на должности главы государства из-за состояния здоровья и политики в отношении Украины.

Ведущий программы в свою очередь выразил мнение, что нынешнему президенту Штатов все же удастся остаться у власти.

Ранее американский лидер заявил, что в 2024 году намерен принять участие в борьбе за кресло президента США.