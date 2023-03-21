Патрушев заявил, что Запад помогает Украине в планировании операций

При этом людские потери со стороны украинцев на Западе не считают своей проблемой, добавил секретарь Совбеза.

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Запад помогает Киеву планировать военные операции, предоставляет разведданные и при этом не считается с потерями среди украинцев. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Ульяновске.

«Вооружают и предоставляют киевскому режиму разведданные, обучают неонацистов и помогают в планировании военных операций», - сказал он.

Патрушев также обвинил США в развязывании информационной войны против России и рассказал о попытках снизить уровень поддержки спецоперации среди наших граждан, которые совершаются через интернет.

Секретарь Совбеза прибыл в Ульяновскую область, чтобы обсудить с губернатором загрузку местных промышленных предприятий, а также меры защиты региона от весеннего паводка.

Между тем, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал «Звезде», что в Республике знают, какую западную технику получают вооруженные формирования Украины, и на каких направлениях она используется.