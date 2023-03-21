В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского самолета Су-25

Вражеский самолет был сбит российской истребительной авиацией в районе Никаноровки на территории ДНР.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского штурмовика Су-25. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики в воздушном бою сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», - заметил Конашенков.

Отличились и российские зенитчики. За сутки они уничтожили 31 украинский беспилотник. Это произошло в районах населенных пунктов Токаревка (Харьковская область), Краснореченское, Червонопоповка, Нововодяное, Кременная, Площанка, Веоводовка, Рубежное, Бараниковка (ЛНР), Зеленый Гай, Урожайное, Благодатное, Владимировка, Евгеновка, Старомлиновка (ДНР), Ульяновка, Пологи (Запорожская область), Новая Збурьевка, Крынки (Херсонская область). Также удалось перехватить три снаряда РСЗО HIMARS.

Игорь Конашенков подвел суточный итог боевой работы оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии группировок ВС РФ. Огневому поражению подверглись 95 украинских артиллерийских подразделений, а также другие войска противника в 107 районах.

Также российским войскам удалось уничтожить три украинские РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Это произошло в районах населенных пунктов Шандриголово (ДНР), Орехов (Запорожская облсть) и Белозерка (Херсонская область).

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что у боевиков осталось пять путей снабжения в Авдеевке.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.