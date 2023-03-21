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Пушилин заявил, что у боевиков осталось пять путей снабжения в Авдеевке

Тимур Шерзад
13:50 21.03.2023
Врио главы ДНР заметил, что российские огневые средства достают до этих путей. Вопрос только в своевременно получении информации о передвижении врага.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил «Звезде», что у врага в Авдеевке осталось порядка пяти путей снабжения. 

«Одна из важных задач - перерезание у противника путей снабжения, путей доставки резервов, боеприпасов. Здесь и сейчас мы не можем говорить, что здесь столь критичная для противника ситуация, как в Артемовске. В Авдеевке мы фиксируем порядка пяти путей снабжения, дорог», - сказал Пушилин. 

При этом Денис Пушилин подчеркнул, что пути снабжения - это не всегда хорошие асфальтированные дороги. Но, тем не менее, их достаточно для снабжения засевших в Авдеевке украинских боевиков. 

По словам врио главы ДНР, огневые средства российских войск вполне достают до этих путей. Весь вопрос в том, чтобы своевременно получать информацию о перемещениях неприятельской техники по ним. 

Пушилин констатировал, что в данный момент противник сохраняет за собой возможности, позволяющие задействовать эти дороги.  

Ранее Денис Пушилин заявил, что на украинских «Лепестках» в ДНР подорвалось уже почти 100 мирных жителей.

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