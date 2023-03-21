Пушилин: на украинских «Лепестках» в ДНР подорвалось уже почти 100 мирных жителей
Также врио главы ДНР сообщил о ежедневных обстрелах Донецка.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
Почти сто случаев подрыва мирных граждан на украинских минах типа «Лепесток» произошло в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал «Звезде» врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Приближается к сотне количество гражданских ли, которые подорвались на минах "Лепесток", которые разбрасывает противник», - сказал он.
Также врио главы Республики указал на ежедневные обстрелы Донецка. Это Киевский, Кубышевский, Петровский, Кировский районы города. В результате этих обстрелов гибнут и получают ранения мирные люди, констатировал Пушилин.
Вместе с тем, Денис Пушилин заявил, что наши войска продвигаются на Авдеевском направлении.
Ранее Бойцы бригады «Кальмиус» показали, как сокрушают украинских боевиков на Авдеевском направлении.