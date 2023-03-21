Бойцы бригады «Кальмиус» показали, как сокрушают боевиков на Авдеевском направлении

Особенность боевой работы для артиллеристов при окружении Авдеевки в том, что бои идут не только в застройке, но и в полях.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Под Донецком российские войска продолжают окружать Авдеевку. Это один из основных укрепрайонов на территории ДНР. Наши артиллеристы там пресекают подвоз снабжения противника. Как говорят военные, линия боевого соприкосновения подвижная, националисты постоянно пытаются контратаковать.

На Авдеевском направлении громко. Боевая работа идет не прекращаясь. Поступила информация о том, что взят очередной населенный пункт. Но противник постоянно пытается огрызаться. Так что даже после взятия какого-то опорного пункта драться приходится за каждый метр.

Для артиллеристов здесь уже привычно не спать, таскать десятками снаряды больше 40 килограммов каждый и зажимать уши, чтобы не оглохнуть. Стреляют часто. Пехота всегда находится в связке с артиллерией. И это приносит свои плоды. Давно взят под контроль поселок Опытное. Наши продвигаются с севера.

Через тепловизор видны белые точки. Это пехота противника перебежками уходит в укрытие. Их настигает противотанковая управляемая ракета. Где-то на передней линии в это время работают операторы ПТУР бригады «Кальмиус».

«Разведка работает, нам докладывает, что ночью там подвозят личный состав либо подвозят боеприпасами. И мы ночью работаем, срываем их ротацию, срываем подвозы, то есть у них там раненых - по радиоперехват там говорят - очень много», - рассказал командир орудия гаубицы «Мста-Б» с позывным «Рамзес».

За последнее время бойцы 14-й артиллерийской бригады «Кальмиус» передвинули свои орудия на полтора километра вперед. Пока не до быстрых рывков. Весенняя распутица не дает технике передвигаться на далекие расстояния. Противнику и того пуще. Все сложнее становится с вопросами подкрепления и снабжения.

Особенность боевой оперативной работы на Авдеевском направлении в том, что бои идут не только в застройке, но и в полях. А поля расчерчены лесопосадками, которые становятся позициями и укрытием для наших бойцов и для противника. И тут уже вопрос в том, кто лучше и быстрее успеет замаскироваться.

Ранее боец с позывным «Егерь» рассказал о большом количестве уничтоженных украинских танков под Авдеевкой. Российские военные пробивают оборону противника, боевики отступают под натиском пехоты и артиллерии. Артиллеристы держат под огневым контролем дороги.