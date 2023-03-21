СК показал видео из апартаментов блогера Митрошиной на Большой Дмитровке
Судя по опубликованным кадрам, в помещении с голыми стенами уже начали ремонт.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
Следственный комитет показал кадры с места проведения следственных действий по уголовному делу в отношении блогера-миллионника Александры Митрошиной.
Ранее СМИ сообщали, что у нее, в частности, есть апартаменты на Большой Дмитровке в Москве.
Судя по опубликованным кадрам, в помещении с голыми стенами начали ремонт - на полу лежат стройматериалы, видны ведра со смесями, разбросаны инструменты.
Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против знаменитого блогера.
Митрошина подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. Как уточнили в СК, речь идет о более 120 млн рублей.