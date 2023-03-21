СК показал видео из апартаментов блогера Митрошиной на Большой Дмитровке

Судя по опубликованным кадрам, в помещении с голыми стенами уже начали ремонт.

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Следственный комитет показал кадры с места проведения следственных действий по уголовному делу в отношении блогера-миллионника Александры Митрошиной.

Ранее СМИ сообщали, что у нее, в частности, есть апартаменты на Большой Дмитровке в Москве.

Судя по опубликованным кадрам, в помещении с голыми стенами начали ремонт - на полу лежат стройматериалы, видны ведра со смесями, разбросаны инструменты.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против знаменитого блогера.

Митрошина подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. Как уточнили в СК, речь идет о более 120 млн рублей.